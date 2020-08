Thailand laat Facebookgroep anti-koningdemonstranten blokkeren

In de Thaise hoofdstad Bangkok gaan al wekenlang tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren voor een open democratie en hervormingen van het koningshuis. De Thaise monarchie wordt beschermd door een strenge majesteitswet die kritisch commentaar op de koning, koningin, troonopvolger of regent bestraft met maximaal vijftien jaar gevangenisstraf.

De Facebookgroep Royalist Marketplace is opgericht door een Thai die vrijwillig in Japan in ballingschap leeft. Volgens deze Pavin Chachavalpongpun is Facebook gezwicht voor de druk van de regering. „Door dit te doen werkt Facebook samen met het autoritaire regime om de democratie te belemmeren en de autoritaire aanpak te cultiveren”, zei Pavin.

Hij richtte meteen een nieuwe groep met dezelfde naam op, die dinsdag al 455.000 leden had.