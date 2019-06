298 lege stoelen voor ambassade Rusland

Net als vorig jaar plaatst de ’Werkgroep Waarheidsvinding’ 298 lege stoelen pal tegenover de ambassade. ,,We wachten op antwoorden van de Russen hoe de massamoord op 298 onschuldige inzittenden van vlucht MH17 zich bijna vijf jaar geleden boven Oost-Oekraïne heeft kunnen voltrekken”, zegt organisator Sander van Luik.

Rusland houdt zich volgens hem niet aan VN-resolutie 2166. ,,Rusland is volstrekt non-coöperatief bij het internationale onderzoek en werkt dit al vijf jaar bewust tegen. Aantoonbaar verdraait Rusland de waarheid, liegt bij herhaling, brengt valse bewijzen naar buiten, ontkent duidelijke aanwijzingen, heeft nog altijd de gebruikte Buk-lanceerinstallatie niet vrijgegeven en schermt getuigen af.”

De raketaanslag in juli 2014 was volgens deze groep nabestaanden het gevolg van een menselijke daad, met steun van de Russische overheid die het wapen leverde en verdonkeremaande. ,,De sleutel tot de waarheid ligt in Moskou, zo heeft het Joint Investigation Team helder gemaakt”, aldus Van Luik.

’Feestdag?’

Alleen de volle waarheid kan volgens hem de deur openen naar verwerking, afsluiting en mogelijk vergiffenis. ,,Zoveel nabestaanden worden gekweld door het verlies van hun dierbaren en dat wordt versterkt omdat ze nog steeds niet weten waarom het vliegtuig uit de lucht is geschoten en wie die opdracht heeft gegeven.”

Ze houden dit protest op 12 juni, omdat dit een nationale feestdag van Rusland is. ,,Wij stellen dat Rusland niets te vieren heeft, zolang het land zich onbetrouwbaar, laf en leugenachtig blijft opstellen. Rusland blokkeert het perspectief op de hele waarheid, waarnaar we zo snakken. Rusland zal zich groots en respectabel moeten gedragen om respect te verdienen”, vindt Van Luik.

Het verdoezelen van de waarheid en het tegenwerken van hen die de opdracht hebben de daders te identificeren en vervolgen, is volgens hem een trap na in de magen van de MH17-nabestaanden en een schoffering van de slachtoffers. ,,Dat is onmenselijk.”