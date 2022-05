Premium Het beste van De Telegraaf

’Veel bekvechten en ontzettend weinig principiële discussies’ Haagse oudgedienden: ’Politici moeten gewoon werk goed doen’

Jan Terlouw: „In mijn tijd was het een doodzonde als bewindslieden niet de waarheid spraken” Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Minder discussiëren over vertrouwen, maar gewoon het land dienen. Dan komt het vertrouwen in de politiek vanzelf terug. Die conclusie trekken Haagse oudgedienden na een jaar waarin kabinet en Kamer in een aanhoudende vertrouwenscrisis lijken te verkeren. „Al dat gepraat erover helpt niet, ze moeten gewoon hun werk goed doen.”