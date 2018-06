Zeer grote brand op industrieterrein Harderwijk, enorme rookwolken

Ⓒ GinoPress B.V.

Harderwijk - In een bedrijfshal aan de Industrieweg in het Gelderse Harderwijk is vrijdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand woedt bij de firma Sapa Profiles, een bedrijf dat veel met aluminium werkt. De brand is uitslaand en gaat samen met grote rookontwikkeling.