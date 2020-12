Mutatie coronavirus is makkelijker overdraagbaar en verspreidt sneller

Wat is er aan de hand?

Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock hebben bijna 60 verschillende lokale autoriteiten besmettingen gemeld met een nieuwe variant van het coronavirus. Het zou gaan om meer dan 1.000 gevallen. „De cijfers stijgen snel”, zei Hancock maandag in het Britse parlement. De WHO is op de hoogte.

Is het virus gevaarlijker geworden?

Er zijn geen aanwijzingen dat deze mutatie ernstigere symptomen veroorzaakt, al wachten wetenschappers op meer gegevens om een meer volledig beeld te kunnen schetsen. „Er is geen reden tot paniek”, zegt vaccinoloog Geert Leroux-Roels van de UGent tegen Het Nieuwsblad. „Het gaat om een kleine wijziging die mogelijk zorgt dat het virus makkelijker overdraagbaar is.”

Waarom kan het sneller verspreiden?

Tijdens het vermenigvuldigen in lichaamscellen muteren virussen voortdurend. Meestal veroorzaakt dat geen enkel effect of zorgt de wijziging in de genetische code er juist voor dat het virus zichzelf hindert en uitsterft.

Maar deze mutatie zou het virus wél een handje helpen. Volgens Britse virologen gingen twee aminozuren in het spike-eiwit verloren. Dat zijn de uitsteekseltjes waarmee het coronavirus zich kan vasthechten aan een menselijke cel. „Mogelijk zorgt dit voor een betere aanhechting en een vlottere doorgifte”, zegt Leroux-Roels.

Werkt het vaccin dan nog wel?

Een kleine wijziging als deze vormt waarschijnlijk geen probleem. Mogelijk zal deze variant een bepaald type antilichaam beter kunnen ontwijken, maar vaccins produceren een gevarieerde reeks antilichamen die het virus vanuit verschillende hoeken aanvallen. Laboratoria volgen de mutaties wel nauwgezet op en kunnen indien nodig sleutelen aan vaccins zodat ze effectief blijven.

Als we groepsimmuniteit bereiken, zullen alleen de mutaties overleven die ondanks alles aan het afweersysteem kunnen ontsnappen. „Gelukkig is er ook zoiets als de cellulaire immuniteit”, zegt Leroux-Roels. „Zelfs als het virus binnendringt zullen onze cellen na verloop van tijd minder kwetsbaar zijn. Op basis van vroegere ervaringen hopen we dat het coronavirus evolueert naar een verkoudheidsvirus. Het blijft dan wel circuleren, maar zonder dat het angstaanjagende ziektebeelden veroorzaakt. Alleen voor de allerzwaksten vormt het dan mogelijk nog een risico.”