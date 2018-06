Motorrijder rijdt in op verkeersregelaar

Omstreeks 10.50 uur stond het slachtoffer met zijn collega het verkeer te regelen op de Vijfhuizerdijk, waar tijdelijk een weghelft in verband met werkzaamheden was afgesloten. Het slachtoffer kreeg van zijn collega, die aan de andere kant van de wegversmalling stond, door dat een motorrijder een stopteken had genegeerd en was doorgereden in de richting van het slachtoffer.

Deze zag de motorfiets aankomen en gaf hem ook een stopteken. De motorrijder remde niet, maar gaf volgens het slachtoffer gas en botste in het voorbijgaan tegen de verkeersregelaar aan. Deze kwam ten val en raakte korte tijd buiten bewustzijn.

Oude model motor

De motorrijder bleef niet op de plaats van het ongeval, maar reed weg zonder dat zijn identiteit bekend is geworden. De man reed op een oud model motor. Hij droeg een groengekleurde jas en een ’pot’helm. De politie is op zoek naar getuigen.