Volkswagen compleet beplakt met voetbalplaatjes

De eigenaar van de auto is volgens The Sun de YouTube-ster Henrique Pedrotti. Bij het beplakken van zijn wagen kreeg hij hulp van zijn vrienden.

Hij rijdt gewoon rond in de compleet versierde Volkswagen, waarvan de originele kleur nog amper te achterhalen is voor geïnteresseerde voorbijgangers.

Ⓒ ZUMAPRESS.com

Aanleiding is het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland, dat begint op 14 juni. Brazilië speelt op 17 juni de eerste wedstrijd, tegen Zwitserland. Pas als het toernooi is afgelopen, wil de voetbalfan zijn auto sticker-vrij maken.

Ⓒ ZUMAPRESS.com

In Nederland zou het een behoorlijk dure grap zijn om je auto vol met panini-stickers te plakken. Omdat ons land niet meedoet aan het WK, krijgen we geen voetbalplaatjes meer bij onze boodschappen. Ze moeten nu gekocht worden en dat kan in de papieren lopen: de prijs van een pakje stickers is gestegen van zeventig naar negentig cent.