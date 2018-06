’Bedot met prijs aan de pomp?’

Ik heb een vriend die in de oliezaken zit. Zijn baas heeft tien tankers voor de kust liggen, net buiten IJmuiden en die speculeert dus met olie. Ze klagen omdat er niets te verdienen is, want de olieprijs is zo ontzettend laag en de dollar is ook een stuk lager...

En dan krijgen we nu het bericht dat de benzine naar de 2 euro gaat? Kan iemand mij uitleggen hoe dat kan? Waarom krijg ik nu (weer) het gevoel dat we ontzettend in de maling worden genomen.

R. van Berkel, Hoofddorp