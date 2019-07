Amerikanen verbijsterd over oer-Hollandse traditie

Een nachtje slapen in de open lucht na een dropping, Menna Geel-Van de Ree had de leiding. Ⓒ Eigen foto

Amerikanen zijn verbijsterd over de oer-Hollandse praktijk van dropping. De New York Times wijdde er gisteren zelfs een heel artikel aan. „Als deze praktijk gestoord voor u klinkt dan komt dat omdat u geen Nederlander bent.” De krant wijst op de angstige momenten die kinderen in het donkere bos beleven en de risico’s op dodelijke botsingen met auto’s. Maar Nederlandse opvoedkundigen en scoutingliefhebbers zijn juist dolblij met de al meer dan honderd jaar oude traditie. „Het is ongelooflijk goed voor je zelfstandigheid.”