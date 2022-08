Motorrijder (68) verongelukt in Waddinxveen

Premium Binnenland

Fatale aanrijding Lekkerkerk leidde politie naar doden in woning Zoetermeer

Een fatale aanrijding zaterdagmiddag bij Lekkerkerk heeft de politie op het spoor gezet van twee doden in een woning in Zoetermeer. Het slachtoffer van het ongeluk is een 72-jarige man die woont in het pand, de twee doden zijn de vrouw van 70 en zijn zoon van begin 30.