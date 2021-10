Premium Het beste van De Telegraaf

Martijn den B. zou fortuin hebben verduisterd om gokverslaving ’Gezinsdrama Assendelft na ontslag om fraude’

Bij het drama in de woning in Assendelft kwam zoon Vigo (14) om het leven. Ⓒ De Telegraaf

ASSENDELFT - Martijn den B. (49) uit Assendelft zou op 2 november vorig jaar zijn gezin mee de dood in hebben willen sleuren nadat zijn werkgever had ontdekt dat hij miljoenen zou hebben verduisterd. Hij bleek op staande voet ontslagen. De vuurzee, die de moordverdachte met grote hoeveelheden benzine zou hebben ontketend in zijn woning in een nieuwbouwwijk in Assendelft, werd zijn jongste zoon Vigo (14) fataal.