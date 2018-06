Jayson D. was geen ’vader’ van baby vermoorde Sarah Kolenberg

Dat schrijft RTV Oost. Die nieuwszender had in een rechtszaal eerder opgevangen dat Kolenberg zwanger zou zijn geweest van een drieling. Dat blijkt niet waar. Ze was zwanger van één kind. Het embryo was 53 dagen oud.

Kolenberg dacht dat Jayson de vader was. Die wilde dat ze abortus pleegde, maar Kolenberg wilde het kind houden, en kwam erachter dat de veronderstelde vader al een vrouw en kinderen had. Ze dreigde hen in te lichten.

Uiteindelijk blijkt uit dna-onderzoek, volgens justitie, dat Jayson D. helemaal niet de vader was. „Maar dat maakt ook niet uit, want hij ging er wel van uit dat hij de vader was. En hij was daar niet van gediend, een kind krijgen”, aldus de officier van justitie.

Gegevens gewist

Vriendinnen van Sarah Kolenberg vonden haar lichaam op 27 augustus 2017 in een plas bloed. Haar telefoon was verdwenen, maar uit Google’s locatiegegevens van Jayson bleek dat hij zaterdagavond bij het huis van Kolenberg was geweest. Om de relatie te verbreken, stelde zijn advocaat. Toch werden de google-gegevens later gewist. „Dat gaat niet zomaar”, aldus justitie.

Over twee weken zal blijken of de rechtbank de eis van 18 jaar tegen D., die door justitie wordt omschreven als ’player’, zal overnemen.

