Ondanks zorgelijke tussenstand: Vuelta Holanda finisht met een plusje

Dat hebben de organiserende overheden donderdag bekendgemaakt. „Gezien de vele maatschappelijke onzekerheden (Coronavirus, stijgende energielasten, inflatie, Oekraïne en stikstofprotesten) waarbinnen het evenement georganiseerd werd, is dit een prestatie op zich waarvoor de stichting La Vuelta Holanda en de uitvoerende projectorganisatie de complimenten verdienen.”

De laatste begroting voor het evenement (maart 2022) bedroeg € 15,3 miljoen. Aanvankelijk was dat 14,9 miljoen, maar de Vueltastart in Nederland moest twee jaar uitgesteld worden vanwege corona. Uiteindelijk werd er nog een half miljoen van de gereserveerde 15,8 miljoen afgeknibbeld om de begroting sluitend te krijgen.

De totale dekking van La Vuelta Holanda kwam uit op € 15,7 miljoen, de totale uitgaven op € 15,4 miljoen. De drie ton die overschieten, vloeien volgens afspraak terug naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Boven verwachting

Ook het oordeel van de bezoekers van de wielerronde, met start in Utrecht, is boven verwachting. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht deden een peiling en daaruit blijkt dat het evenement werd gewaardeerd met een 8,3, terwijl er was gehoopt op een afgeronde 8.

Die gemiddelde 8,3 komt tenslotte extra goed uit de verf omdat er ongeveer het dubbele van het aantal bezoekers op de ploegenpresentatie, de ploegentijdrit, en op etappe 2 en etappe 3 afkwamen. Er werden 957.700 mensen ’geturfd’, in plaats van de eerder geschatte 400.000-500.000.

Volgens de UU-onderzoekers is de ’economische impact’ voor de gemeente Utrecht € 7,2 miljoen, en voor het hele evenement, dus de rest van de provincie en Noord-Brabant (inclusief Breda en ’s-Hertogenbosch), € 17,6 miljoen.

Lessen

Hoewel Utrecht na het gastheerschap van de drie grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) mogelijk even verzadigd is met koersen, zijn er wel al lessen getrokken. Zo bleken sommige ruimtes, ingericht voor mensen met een beperking, volgestroomd met andere toeschouwers. Op die plekken had iemand van de organisatie moeten staan.

Ook vraagt het begeleiden, goed inzetten en briefen van vrijwilligers meer tijd dan gedacht. Daarnaast bleek er een ’cultuurverschil’ tussen de Spaanse en Nederlandse organisatie te bestaan. ’Dit is iets om rekening mee te houden en een kans om beide van elkaars werkwijze te leren.’