Het vruchtbare huwelijk van sport en sponsors uit de wereld van de seks

Eric Idema voor een wand met prikkelende lingerie in zijn snel groeiende erotiekbedrijf. Ⓒ Jos Schuurman

VEENDAM - Eric Idema was boerenknecht en werd gigant in de seksartikelenhandel. Frans Siemons was boer en werd eigenaar van een van ’s lands bekendste bordelen. Beiden zorgden ze voor tumult in de sportwereld. Idema met EasyToys als shirtsponsor van FC Emmen, Siemons met een eigen Sauna Diana-wielerploeg, inclusief wereldberoemde dubbeldekker. Hoe sport en seks elkaar vonden.