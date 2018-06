Vier aanhoudingen na kogelregen Rotterdam

Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - De politie heeft vier mannen aangehouden na een schietpartij op klaarlichte dag in Rotterdam. Een 35-jarige man raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij is nog niet aanspreekbaar en zijn toestand is onbekend. Drie verdachten zijn heengezonden. Een 27-jarige man zit nog vast, zei de politie vrijdag.