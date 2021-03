De Jonge in quarantaine na contact met positief getest persoon

Hugo de Jonge brengt zijn stem uit. Ⓒ ANP

Rotterdam - 17 Maart is niet de beste dag van Hugo de Jonge. Hij moest woensdagochtend terug naar huis rijden toen hij wilde stemmen: zijn paspoort bleek niet meer geldig. Nu blijkt dat het ritje naar het stemlokaal de laatste keer deze week is dat de demissionair minister buiten is geweest. Via de CoronaMelder kreeg hij te horen dat hij mogelijk in contact is geweest met iemand die recent positief is getest op het coronavirus.