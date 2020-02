Oranjes poseren op besneeuwde bergen van Lech

Als locatie voor de ontmoeting was weer gekozen voor Oberlech. Dat is met een grote groep, die met een bus wordt vervoerd, het makkelijkst te bereiken vanuit het dorp Lech zelf. Er is ook plek voor de koninklijke familie om zich onbespied voor te bereiden op het fotomoment, en prinses Beatrix kan zich er rustig terugtrekken wanneer de gezinnen van haar zoons Willem-Alexander en Constantijn voor het oog van de camera’s een paar korte afdalingen doen.

Bij de jaarlijkse fotosessie waren veel leden van de koninklijke familie aanwezig. Zo lieten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zich zoals gebruikelijk fotograferen door de pers. Net als vorig jaar zijn ook prinses Beatrix en het gezin van prins Constantijn en prinses Laurentien van de partij.

Koning Willem-Alexander en zijn gezin. Ⓒ ANP

Ook prins Constantijn is met zijn gezin aanwezig in Lech. Ⓒ ANP

De koninklijke familie betreedt de piste. Ⓒ ANP

Prinses Alexia laat zien dat ze er ook op de ski’s fashionable uitziet. Ⓒ ANP

De skikunsten worden uiteraard ook nog even vertoond voor de aanwezige fotografen. Ⓒ ANP

De fotosessie volgde een vast patroon dat over de jaren is gegroeid. Er werd in verschillende samenstellingen geposeerd, waarbij graaf Claus, de enige kleinzoon van Beatrix, er dit keer met zijn knaloranje truivoor had gezorgd dat hij goed zou opvallen in het gezelschap van zijn zusjes en nichtjes.

De zoon van prins Constantijn wist met zijn knaloranje trui de aandacht aardig op zich te vestigen. Ⓒ ANP

Koning Willem-Alexander poseerde ook weer voor de ’driegeneratieopname’, samen met moeder Beatrix en oudste dochter Amalia, met wie hij ook apart op de foto ging en zorgde voor een aantal intieme ogenblikken. Voor zover dat kan met vijftig persmensen erbij.