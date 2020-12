Leerlingen met vuurwapen aangehouden op school Veendam

Dat meldt Dagblad van het Noorden na aanleiding van een brief van bestuurder Ferdinand Vinke geadresseerd aan ouders van leerlingen van de scholengemeenschap. Het incident deed zich voor op de locatie aan de Raadsgildenlaan.

In die brief valt te lezen dat oplettende medewerkers zich zorgen maakten over het gedrag van de twee leerlingen. Daarop ontdekte men dat één van de jongens een vuurwapen in zijn tas had. Agenten waren snel ter plaatse. De scholieren werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het wapen is in beslag genomen.

„Er hebben zich geen bedreigende situaties voorgedaan”, meldt de bestuurder van de school. Volgens hem waren de leerlingen ook niet van plan iets met het vuurwapen te doen.

De politie is een onderzoek gestart. De leerlingen zijn tijdens de duur daarvan geschorst en mogen dus niet naar school komen.