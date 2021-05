Dode door ongeval op A28 bij De Punt

Premium Binnenland

Schok na dood hardloper Zaltbommel: ’Wandelaars en fietsers zijn hier vogelvrij’

Het was een afschuwelijk drama dat zich zondagmiddag rond 12.30 uur voltrok aan de Ketelsteeg in het buitengebied van het Gelderse plaatsje Zaltbommel. Daar – in de schaduw van de bekende Martinus Nijhoffbrug – verloor een hardloper of wandelaar het leven na een botsing met een auto. Reanimatie moch...