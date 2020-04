Dominee: ‘Iedereen dood door corona’

De kerk in Krimpen aan den IJssel waar Anthonie Kort dominee is. Ⓒ Google Streetview

Krimpen aan den IJssel - Een dominee uit een ultra-orthodoxe kerk in Krimpen aan den IJssel verwacht dat iedereen zal sterven door het coronavirus. Voorganger Anthonie Kort waarschuwt in een brief aan het gemeentebestuur dat ,,als de Heere doorgaat met Zijn gericht, de huizen straks leegstaan omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon.’’