’Man plande aanslag met machinegeweren op strand Benidorm’

Volgens Spaanse media is de verdachte een 28-jarige man met de Spaanse nationaliteit en een Marokkaanse achtergrond. Voor het onderzoek zegt de Spaanse politie samen te hebben gewerkt met de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten.

„De verdachte zat in een vergevorderd proces van jihadistische radicalisering en is zeer gewelddadig en agressief”, verklaarde de federale politie na de aanhouding. Volgens de politie was de man actief op het dark web. Daar zou hij steun hebben betuigd aan de terreurorganisatie Islamitische Staat. Ook kwam hij via het dark web aan wapens en handleidingen voor het gebruik van wapens en explosieven.

Benidorm is onder Europeanen een populaire vakantiebestemming. Ieder jaar reizen ook veel Nederlanders af naar de strandplaats aan de Costa Blanca in de regio Valencia.