Café in Nice moet deuren sluiten na vondst rottend lichaam in de muur

De lokale autoriteiten deden onderzoek naar de verdwijning van de man en hadden het vermoeden dat er sprake was van een ontvoering. Het lichaam werd vervolgens gevonden in café l’Atrium nadat de baas had toegegeven achter de moord te zitten. Hij is aangehouden, meldt de Franse krant Le Figaro vrijdag.

De tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ AFP

Een woordvoerder van de lokale politie meldt aan persbureau AFP dat de cafébaas ruzie had met de man. Hij vermoordde hem en legde het lichaam achter een betonplaat in de muur.

Bloedsporen

Door de getuigenis van een familielid van de vermiste man kwam de politie op het spoor van de cafébaas. Er werd een onderzoek gestart en na de vondst van bloedsporen in het café volgde een huiszoeking. Het lichaam - dat al in staat van ontbinding was - werd achter de betonplaat gevonden.

Het café werd donderdag gesloten. Aan de voordeur hangt een politiebericht met uitleg over de reden van de sluiting.