Baudet: ’Ze hebben mij woorden in de mond gelegd’

Thierry Baudet kruist vandaag de degens met het programma Buitenhof voor de rechtbank in Lelystad. Ⓒ ANP

Den Haag - Politici zijn ’vogelvrij’ als hun woorden in de media verkeerd worden weergegeven. Dat zegt Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, die woensdag in de rechtbank van Lelystad de degens kruist met praatprogramma Buitenhof. De presentatrice van dat programma zei dat de politicus het in een debat had gehad over een vooropgezet plan ’om het Europese blanke ras te vervangen’. „Dit gaat om aantoonbaar fake nieuws”, briest Baudet. „Ze hebben me woorden in de mond gelegd die ik absoluut niet heb gebruikt.”