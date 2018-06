Gemeente Utrecht verbiedt barbecue Pegida bij moskee

„We vinden het onverantwoord met het oog op mogelijk gevaar voor de openbare orde”, laat een woordvoerster in Utrecht weten. Het besluit is genomen na overleg met de driehoek. Er kan nog wel bezwaar tegen worden gemaakt.

„Het is een grondrecht op te mogen demonstreren. Op basis van de Wet Openbare Orde kunnen echter wel beperkingen worden opgelegd”, aldus de woordvoerster van burgemeester Jan van Zanen. Pegida wilde op 4 juni in Utrecht varkens roosteren. De dagen erna staan barbecues naast moskeeën in enkele andere grote steden op de agenda.

Alternatieve locatie

De organisatie is gisteren op de hoogte gesteld. Als alternatieve locatie is in Utrecht de flyover/busbaan op het Westplein aangewezen, tussen 20.00 en 22.00 ’s avonds. Vervoerder UOV zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om voor een goede omleiding zodat reizigers zo min mogelijk overlast zullen ervaren, aldus de gemeente.

Pegida mag echter geen gebruik maken van open vuur, bbq’s of andere warmtebronnen. „Ook is het gebruik van bestek en servies gemaakt van harde materialen niet toegestaan.”

Ook nieuwe locatie Gouda

Een voorgenomen demonstratie in Gouda op 6 juni voor de moskee aan de Raam moet uitwijken naar het centrum van Gouda, achter de Agnietenkerk