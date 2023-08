Hunter Biden krijgt speciale aanklager aan zijn broek

Minister van Justitie Merrick Garland, tevens procureur generaal, benoemde David Weiss voor de post. Weiss werd onder president Donald Trump reeds aangesteld om onderzoek te doen naar schimmige zakendeals en andere activiteiten van Hunter Biden, na de vondst van de inmiddels roemruchte laptop van de presidentszoon met gevoelige documenten, vlak voor de presidentsverkiezingen van 2020. Tot woede van de Republikeinen wilde Weiss de zaak deze zomer schikken. Hij had niet meer gevonden dan een overtreding van belastingregels en illegaal wapenbezit.

Schikkingsvoorstel

Volgens Garland verzocht Weiss om de ruimere bevoegdheden. Verdere uitleg ontbreekt. Media leggen een verband met het klappen van een schikkingsvoorstel, vorige maand, waartegen nota bene de rechter in kwestie bezwaar maakte. Die deal zou Hunter verreikende immuniteit geven, zelfs over mogelijke toekomstige zaken die bij verder onderzoek aan het licht zouden kunnen komen.

Twee klokkenluiders van de belastingdienst wezen ook op een vermeende voorkeursbehandeling voor de presidentszoon. Voorts verklaarde de FBI dat het federale agenten verboden was in het onderzoek contact met Biden junior op te nemen. Dit alles wees volgens Republikeinen op klassenjustitie. Nu een schikking van de baan lijkt, ligt een pijnlijke rechtszaak tegen Hunter voor de hand.

De verzwaarde functie tot speciale aanklager komt op een moment dat Trump, de grote politieke rivaal van president Biden, meerdere strafzaken op zich af ziet komen. De teller staat inmiddels op drie en een vierde wordt komende week verwacht in Georgia voor pogingen om de uitslag van de stembusgang van 2020 te manipuleren.

Hoorzittingen

Het is onduidelijk of Garlands stap tevens een reactie is op het lopende onderzoek van Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Die zijn een reeks hoorzittingen gestart om de onderste steen boven te krijgen rond de zakelijke belangen van de Biden-familie. Nog geen dag geleden kondigde de Republikeinse voorzitter van de commissie aan ook de familie zelf te willen ontbieden voor een verhoor onder ede. In het onderzoek staat de duurbetaalde topfunctie van de onervaren Hunter bij een Oekraïens energiebedrijf centraal in de tijd dat zijn vader als vicepresident de Amerikaanse politieke koers mede uitzette richting dat land.

Een oud-zakenpartner verklaarde onlangs voor de parlementscommissie dat Hunter zeker twintig keer de toenmalige vicepresident op de telefoonspeaker zette om zakenpartners te imponeren. Ook ging Hunter mee op officiële trips van Biden senior naar China. De huidige president houdt vol niets te weten van de zaken van zijn zoon.