Triviale troebelen zijn luxeproblemen

In het licht van een oorlog in onze achtertuin lijken onze binnenlandse troebelen steeds trivialer te worden. Die vergelijking is niet helemaal eerlijk, maar toch wordt het gevoel almaar sterker. De laatste dagen lees ik de kranten door de bril van een mopperende oorlogsveteraan die zich afvraagt of...