Overlevende vliegramp Cuba alsnog gestorven

Reddingswerkers haalden vorige week drie Cubaanse vrouwen levend uit de wrakstukken van het toestel. Inmiddels zijn twee van hen bezweken aan hun verwondingen. Het laatste overleden slachtoffer is een 40-jarige vrouw uit de Cubaanse stad Holguin, de eindbestemming van het ramptoestel. Eerder deze week stierf ook een 23-jarige studente die de crash aanvankelijk had overleefd.

Het vliegtuig was kort na het opstijgen gecrasht en vloog vervolgens in brand. De meeste inzittenden waren afkomstig uit Cuba. Uit onderzoek moet blijken wat de oorzaak was van de ramp.

Bekijk ook: Cuba in rouw na vliegtuigcrash