Broer van bij Zeeland verongelukte Spitfire-piloot opgespoord in Engeland

Een ingekleurde foto van de iconische Spitfire. Met zo’n toestel verongelukte de Engelse RAF-vliegenier Sydney Hatfield Cheeseman in 1944 voor de Zeeuwse kust. Ⓒ ANP

VROUWENPOLDER - Familie van de vermiste Engelse RAF-vliegenier Sydney Hatfield Cheeseman (21), die op 22 februari 1944 neerstortte voor de Zeeuwse kust en van wiens Spitfire-toestel onlangs resten werden teruggevonden, is getraceerd. The Daily Mail spoorde zijn 88-jarige broer op in het Engelse Kent.