Officier van justitie: ’Grote maatschappelijke gevolgen’ OM op scherp na online dreigementen aan adres van scholen

Door Robert Vinkenborg

Het vmbo Pascal Zuid in de wijk Poelenburg in Zaandam sloot vorige week nadat in een mail, vergezeld van foto’s van vuurwapens, was gedreigd met een bloedbad. Ⓒ Google Streetview

Haarlem - Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland staat op scherp nadat in totaal vijf scholen deze maand voor een aantal dagen de deuren moesten sluiten na online dreigementen. Het ging vorig week om drie scholen in Zaandam, één in Huizen en daar kwam woensdag een school in Amsterdam bij.