LIVE | Carlos V.A. zou in psychose vrouw (52) gewurgd hebben: ’Ik had al acht dagen niet geslapen’

V.A. hield een warrig verhaal in de rechtbank in Den Haag. Hij heeft het over een vervormde realiteit onder meer door slaapgebrek. Het ontregelde hem. „Het was alsof zich een explosie voordeed in mijn hersenen. Een enorme slaapparalyse.”

Dat hij in de war was, werd in de rechtbank wel duidelijk. Zo zou hij na zijn arrestatie in zijn cel op zijn hoofd hebben geslagen en een zelfmoordpoging hebben ondernomen in zijn cel.

’Ontvoerd’

Het lichaam van Arlette Assenberg werd in een woning aan de Groenoord door de politie aangetroffen. Ze zou om het leven zijn gekomen doordat haar hals, keel, neus en mond waren dichtgedrukt. De verdachte wordt verder verweten dat hij vier dagen later tijdens een verhoor een agent ten val bracht. Ook daarvoor bood hij zijn excuses aan in de rechtbank. „Ik was niet oké toen, had vele dagen niet geslapen. Voor mij was het alsof ik was ontvoerd.”