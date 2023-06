LIVE | Verwarde man voor rechter voor doden vrouw (52)

DEN HAAG - Een 31-jarige man staat vrijdag voor de rechtbank in Den Haag terecht omdat hij ervan wordt verdacht op 19 oktober 2022 de 52-jarige Arlette Assenberg te hebben vermoord in Alphen aan den Rijn. De verdachte werd door agenten aangehouden omdat hij zich verward gedroeg en bloed aan zijn handen had.