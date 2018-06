Camera in rookmelder, eigenaren sauna ook verdacht

De camera zat verborgen in een rookmelder in een massagesalon van de sauna, zo brengt de politie vrijdag naar buiten. Bezoekers konden de camera niet zien. De eigenaren, een man en een vrouw, worden verdacht van ’het heimelijk filmen van bezoekers’.

Zij worden niet verdacht van het uploaden van videomateriaal op internet. Een man uit Drachten is daar wel voor verhoord. De beelden die op internet zijn verschenen, werden gefilmd met conventionele, zichtbare camera’s. De eigenaar zegt dat hij is gehackt. Dat kan de politie ’niet traceren’, maar wel is duidelijk dat de beelden uit 2016 komen, terwijl de computer pas vanaf november 2016 goed is beveiligd.

Excuses

„Naar alle waarschijnlijkheid was het daarna niet mogelijk beelden vanaf de computer te halen”, aldus de politie, die bevestigt dat de beveiliging van de computer wellicht niet deugdelijk is geweest: ’De mate van beveiliging in 2016 kan een rol gespeeld hebben in het onttrekken van de beelden uit het computersysteem’.

De eigenaar van de sauna maakte eerder excuses voor het ophangen van camera’s, die bedoeld waren om de veiligheid van bezoekers te waarborgen. Achteraf gezien was het beter geweest om daarvoor andere maatregelen te nemen, zo gaf de directie toe.

Pornosite

In maart werd duidelijk dat beelden van naakte mensen in de kleedkamer van de sauna, ook van oud-speelsters van het Nederlandse handbalteam, zijn terechtgekomen op pornosite Xhamster. De beelden werden verwijderd, maar circuleren nog steeds op internet. Volgens de politie hebben in totaal elf sauna-bezoekers aangifte gedaan.