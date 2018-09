Anne (36) kreeg stamcellen van haar zus

Op 28 maart 2017 kreeg Anne plotseling puntbloedingen op haar benen: „Een collega zei dat ik bloed moest gaan prikken bij de huisarts, maar ik vond het onzin. Ik dacht dat het kwam omdat ik mezelf had geschoren met crèmespoeling, omdat de scheercrème op was.”

Acute leukemie

„Maar toen ik die puntjes de volgende dag op mijn arm kreeg, wist ik dat er iets niet goed zat. Ik had mijn armen natuurlijk niet geschoren, hoe kwam ik daar dan aan?

De collega hield aan dat ik bloed moest laten prikken en zo kwam ik bij de dokter terecht. Ik was op mijn werk - ik ben apothekersassistent - toen de dokter mij kwam halen. Normaal is hij heel kalm, maar nu had hij rode wangen en zei: ‘Het is niet goed’. Hij zei dat het voor 99% zeker acute leukemie was.”

Meer aandacht stamceldonoren

De aandacht voor stamceldonoren is sterk toegenomen nu Laura van der Weide opriep stamceldonor te worden, omdat haar vriend Pim Trommelen een agressieve vorm van leukemie heeft.

door Daphne van Rossum