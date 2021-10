Reggae-artiest Jah Cure vast voor steekpartij op de Dam in Amsterdam

Het slachtoffer, volgens verschillende Jamaicaanse media de 45-jarige Nicardo ’Papa’ Blake, zou op het plein in het centrum van Amsterdam een aanval met een mes hebben overleefd. Deze Blake zou in zijn buik zijn gestoken. Hij zou vervolgens zelf naar de politie zijn gewandeld en van daaruit naar het ziekenhuis zijn gebracht om geholpen te worden aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie in de hoofdstad bevestigt dat de 43-jarige artiest, die bekendheid vergaarde onder de naam Jah Cure, voor in ieder geval zeven dagen in de gevangenis blijft. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. Volgende week dinsdag wordt opnieuw geëvalueerd wat er met de muzikant gaat gebeuren. Het politieonderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang.

Eerder beschuldigd van wapenbezit, verkrachting en diefstal

Jah Cure heeft zijn reputatie in ieder geval tegen. Hoewel hij in 1997 doorbrak met de single King In The Jungle, kon hij daar slechts kort van genieten. In november 1998 werd hij gearresteerd voor wapenbezit, verkrachting en diefstal. De Jamaicaan werd in april 1999 schuldig verklaard en veroordeeld tot vijftien jaar gevangenschap. Jah Cure heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.

De jarenlange gevangenschap deed de reggae-artiest in ieder geval goed. In de gevangenis gaf hij drie albums en een aantal singles uit. Zijn fans bleven achter hem staan en zijn schare volgers groeide alleen maar. Na acht jaar gevangenschap werd hij in 2007 vrijgelaten. Vrijwel onmiddellijk lanceerde hij ook album vier. Jah Cure geldt als een van de grootste reggaesterren van dit moment.