Boeren protesteren in Winterswijk tegen stikstofregels

Ⓒ NEWS UNITED

WINTERSWIJK - In het Gelderse Winterswijk aan de grens met Duitsland is een boerenprotest aan de gang. De demonstranten, onder hen ook mensen uit de bouw, zijn donderdagavond bijeengekomen op de Markt in het centrum van het dorp, waar vanaf een aanhanger de menigte wordt toegesproken. De boeren demonstreren tegen het stikstofbeleid.