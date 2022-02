Analyse: Onderzoek legt verdeeldheid bloot

door Olof van Joolen

Op korte termijn in ieder geval niet. Daarvoor is de woede bij de veteranen te groot. De ene na de andere belangenbehartiger haast zich afstand te nemen van het rapport. De critici vinden dat het einddocument te eenzijdig is omdat het zich bijna compleet richt op geweld van Nederlandse kant. Terwijl er duidelijk sprake was van een gewapend conflict tussen meer partijen. Waarbij ook de Indonesiërs over de scheef gingen.

Met de gekozen insteek die het 115 man en vrouw sterke onderzoekscollectief voluit erkent, hebben de wetenschappers zich kwetsbaar gemaakt voor kritiek. Het is zoals militair historicus Martin Elands stelt een gemiste kans. Een kans om breder op papier te zetten wat er precies tussen 1945 en 1949 is gebeurd in de toenmalige kolonie.

Worden de feiten daardoor anders? Nee. En de negatieve associaties die de buitenwereld bij sommige acties zal hebben ook niet. Maar het gevoel dat er een afgewogen beeld was ontstaan tijdens vijf jaar van intensieve studie zou vele malen groter zijn geweest. En daarmee de kans op sneller in het reine komen met deze periode uit de geschiedenis aan twee kanten van de streep.

Wat nu opnieuw beklijft is het eerste beeld dat naar buiten kwam. Het laat zich samenvatten met vier woorden: excessief, systematisch Nederland geweld. Dat er nog een serie deelstudies is gedaan die zoals het kabinet vroeg de bredere context van het conflict schetsen, blijft grotendeels onbelicht. De eerste klap is een daalder waard, luidt de uitdrukking. De kans dat die nuances nog veel aandacht gaan krijgen is klein.

Het enige punt dat de twee kampen vooralsnog beide positief begroeten is de vaststelling dat de regering anders dan jaren werd gesteld volgens de onderzoekers van extreem geweld wist en het toestond. Die conclusie legt de verantwoordelijkheid waar hij staatsrechtelijk hoort te zijn: bij de mensen die de militairen wegstuurden. Wellicht kan deze constatering als aanknopingspunt voor vervolgstudies partijen nader tot elkaar brengen.