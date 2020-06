Vondst roofkunst in kringloopzaak Den Haag

Vinder Cees van der Male (midden) brengt de kunst terug naar de makers. Ⓒ SOGO

Den Haag - Een deel van de kunstwerken die vorig jaar werden gestolen uit het tijdelijke kunstenaarsatelier in het Haagse Winkelcentrum Kijkduin, is teruggevonden bij Kringloop Rijswijk. Het gaat om vier van de vijf werken van kunstenaarsduo SOGO. „Dit is echt bizar, want ons huidige atelier zit om de hoek. Het lijkt bijna wel of de kunstwerken, zonder dat wij dat wisten, zijn meeverhuisd”, zegt kunstenaar Gordon Meuleman.