’Uruzgan is gevallen’, Taliban claimt ook verovering Kandahar

Kandahar, 10 augustus 2021. Ⓒ ANP/HH

KABUL - De Taliban claimen ook de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan te hebben ingenomen. Het is na de hoofdstad Kabul de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaalislamitische beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven. En in het noordelijker gelegen Uruzgan is volgens veteraan Roy Grinwis de vlag op het centrale plein in Tarin Kowt officieel door de Taliban gehesen. Zo rukt de radicale moslimbeweging hard op in Afghanistan. Intussen bereidt de Nederlandse ambassade in Kabul zich voor op een eventuele evacuatie.