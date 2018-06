Alberto opent orkaanseizoen

Het National Hurricane Center in Miami meldt nu windsnelheden van 65 km/uur maar verwacht dat die de komende dagen zullen toenemen. Het is nog onduidelijk of Alberto orkaankracht zal krijgen.

„Hevige regenval is te verwachten op het schiereiland Yucatan en in het westen van Cuba”, voorspelt het NHC. In het weekeinde moeten Florida en de noordoostkust van de Golf van Mexico rekening houden met overlast. Alberto lijkt koers te zetten richting Mississippi en Alabama en kan daar maandagavond arriveren. Boven land zal hij waarschijnlijk snel afzwakken tot tropische depressie.