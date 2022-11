VS zetten strategische bommenwerper in Zuid-Korea in

De Rockwell B-1B Lancer. Ⓒ ANP

SEOUL - De VS hebben in Zuid-Korea een strategische bommenwerper van het type Rockwell B-1B Lancer ingezet bij oefeningen samen met de Zuid-Koreaanse luchtmacht. De manoeuvres zijn begonnen nadat Noord-Korea vrijdag een intercontinentale ballistische raket had gelanceerd.