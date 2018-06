VS zeggen Nederland en Australië steun toe

De VS zeggen alle vertrouwen te hebben in de bevindingen van het JIT (Joint Investigation Team). Dat acht bewezen dat de raket die het vliegtuig trof afkomstig was van een Russische legerbasis. Het ministerie riep Moskou op de „desinformatiecampagne” te staken en openheid te geven over zijn betrokkenheid bij de ramp.

Rusland ontkent betrokken te zijn bij het neerhalen van vlucht MH17. Minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) trok vrijdag een vergelijking met de zaak-Skripal, waarin zijn land verantwoordelijk werd gehouden voor het vergiftigen van een voormalige spion en zijn dochter. „Toen zeiden ze dat het ’zeer waarschijnlijk’ was dat de Russen erachter zaten, maar kondigde Scotland Yard direct aan dat het onderzoek nog gaande was. En dat is het nog steeds”, zei Lavrov.