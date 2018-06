Slachtoffer Ardennen is 18-jarige uit Apeldoorn

Onder toeziend oog van scholieren maakte de jongen een val van zeker twintig meter. Meteen na het ongeluk is hij per traumaheli naar het hospitaal vervoerd. Zijn ouders zijn overgekomen om hem bij te staan.

Sectordirecteur Michael de Kort van Aventus heeft veelvuldig contact met hen: ,,Het is een heel naar ongeluk. Er zaten meer studenten die stage liepen, en er zouden ook nog studenten volgende week die kant op gaan. Dat gaat niet door. Studenten die er zaten, zijn teruggekomen.”

Gedachten bij familie

Het klimongeluk vond plaats ter hoogte van Engreux, een dorp in de gemeente Houffalize. Camping Chasse et Pêche Buitensport verzorgde de klimexpeditie. De eigenaar meldt: ,,We zijn geschokt door het ongeval dat gisteren is gebeurd op een van onze locaties. We werken samen met de plaatselijke politie om de toedracht van het ongeval te kunnen achterhalen. Ons medeleven gaat uit naar het slachtoffer, familie en vrienden waar de scholieren verbleven.”

Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Ook directeur De Kort van Aventus kan daar niets over melden. ,,De politie doet daar onderzoek naar. Ze hebben een deel van de rots afgezet. We moeten afwachten wat daar uitkomt.”

