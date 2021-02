NAVO vertrek uit Afghanistan komt te vroeg

Binnenland

Luchtvervoer gevaarlijke stoffen bij Defensie nog altijd niet op orde

De luchttransport van gevaarlijke stoffen door Defensie is nog altijd niet op orde. In 2017 kondigde de luchtmacht na een aantal incidenten met gevaarlijke stoffen maatregelen aan om het vervoer van die stoffen te verbeteren, maar een deel daarvan is nog niet uitgevoerd.