Vroeger, toen ze nog Journaal-presentatrice was, las ze alleen keurig uitgeschreven zinnetjes van de autocue voor. Dat deed ze netjes. Later, toen Pia Dijkstra op een belangrijk moment in haar volgende leven als Kamerlid zelf spontaan een zinnetje moest verzinnen, deed ze het minder netjes. „Garantie krijg je alleen op stofzuigers”, zei Pia.