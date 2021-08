Feyenoord-fans niet onder de indruk van woorden Hugo de Jonge

De Jonge, die zondagmiddag zelf aanwezig was in De Kuip, heeft met eigen ogen kunnen zien in welke mate de nu geldende coronamaatregelen worden nageleefd. In het vak waar zondagmiddag het spandoek was te zien, stonden de meeste fans. Ook in andere Nederlandse stadions waren afgelopen weekend groepen voetbalfans te zien die stonden.

De minister zei vrijdag nog dat het beter moet met de naleving in de stadions. Feyenoord zegde twee dagen geleden nog toe om meer te doen aan de naleving. „Feyenoord vraagt supporters met klem om zich te houden aan de coronamaatregelen en te blijven zitten op hun vaste plek in De Kuip”, liet de clubleiding weten.

Bekijk ook: Feyenoord gooit Kuip weer helemaal open na oproep kabinet

Als er geen verbetering te zien is in het weekeinde „kan dat een aanleiding zijn om maatregelen aan te scherpen” aldus De Jonge afgelopen vrijdag. Harder wilde de minister het niet stellen. „Ik wil niet met dreigementen gooien. Dat is niet de manier waarop je met elkaar samenwerkt”, klonk het.

Reactie

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid wijst nogmaals op de waarschuwing van minister De Jonge van afgelopen vrijdag. Hij stelde toen dat als het gedrag van supporters niet zou verbeteren, dat ’een aanleiding kan zijn om maatregelen aan te scherpen’.

„Twee derde van het stadion mag worden gebruikt en het is geplaceerd. Dat betekent met je kont op een stoel zitten. Dat willen we aanstaand weekend echt beter zien dan de afgelopen keren”, zei de minister toen.

Bekijk ook: Toorn van Mark Rutte dreigt voor voetbalclubs

Op de gebeurtenissen van dit weekend kan de woordvoerder nog niet reageren. Maandag komen de betrokken ministers weer bijeen om over corona te praten, waarbij ook de situatie in de voetbalstadions ter sprake zal komen.

Cultuursector

De afgelopen dagen protesteerde de culuur-, evenementen- en horecasector nog tegen de nu geldende coronamaatregelen. De belangengroepen hebben er grote moeite mee dat in voetbalstadions duizenden mensen mogen samenkomen.