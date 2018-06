Sint-Maarten krijgt weer kleur

Enorme cruiseschepen leggen aan op Sint-Maarten, zoals de Harmony of the Seas, met maar liefst zesduizend passagiers.

’Good times never seemed so goooood!...’, zingen Amerikaanse toeristen luidkeels mee met het personeel aan boord van de watertaxi. Ze zijn vanaf hun cruiseschip onderweg naar de hoofdstad van Sint-Maarten. Daar staat alles in het teken van vakantiepret. Althans, bijna alles. Orkaan Irma houdt het eiland acht maanden later nog altijd in haar greep.