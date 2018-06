Honderd Nederlanders naar Europees Hof om MH17

Skinner legde in 2016 als bij het Europes hof een claim neer van in totaal 330 miljoen dollar namens 33 familieleden van de doden uit Maleisië, Nieuw-Zeeland en Australië. Die zaak loopt nog, aldus EenVandaag. Volgens de rubriek sluiten nu familieleden van zeker 130 slachtoffers, van wie honderd uit Nederland, zich aan.

Per nabestaande wil Skinner een schadebedrag claimen dat in de miljoenen loopt. Skinner is een bekende luchtvaartadvocaat; hij werd bekend als advocaat van nabestaanden van de fatale aanslag op het toestel van Pan Am dat in 1988 neerstortte bij het Schotse Lockerbie.

Bekijk ook: Rutte dreigt Rusland met stappen