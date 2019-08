’Vermiste’ Penny moet kosten zoektocht mogelijk zelf betalen

De Alkmaarse werd gistermiddag in goede gezondheid gevonden in een hotel in Zuid-Holland. Een avond eerder verloren zij en een vriendin elkaar bij het Markermeer uit het oog, nadat de vrouw een duik had genomen. Haar persoonlijke spullen lagen er nog. „Haar spullen, telefoon, kleding, alles lag daar nog en haar auto staat daar nog geparkeerd. Ze is spoorloos verdwenen. Heeft iemand iets gezien of gehoord?”, schreef haar broer op Facebook.

Vrijwillig

Het is een raadsel hoe de jonge vrouw daar terecht is gekomen. Volgens een politiewoordvoerder wordt dat momenteel nog onderzocht. Wel kon hij politiewoordvoerder vertellen dat Penny vrijwillig van het strandje aan het Markermeer is vertrokken. ,,Dat heeft ze zelf bij ons aangegeven.”

Zaterdagavond en zondag werd op het Markermeer gezocht met brandweerduikers, een helikopter en reddingsboten van de KNRM.

De politie bedankt mensen die hebben meegeholpen met zoeken. Duizenden mensen deelden de oproep van haar broer op Facebook en zochten mee op en rond het water, aldus de woordvoerder.

Ook de broer van de vrouw bedankt iedereen die zijn oproep op Facebook heeft gedeeld „In verband met het politie-onderzoek wordt nog niet bekendgemaakt wat er precies gebeurd is. Iedereen hartstikke bedankt voor het delen! Echt super!”, schrijft haar opgeluchte broer nadat bekend werd dat zijn zus terecht was.

Staartje

Toch krijgt de hele zaak dus mogelijk nog een staartje. De politie erkent dat de vrouw mogelijk moet opdraaien voor de kosten van de opsporingsactie. Temeer omdat ze aangegeven heeft vrijwillig het strand te hebben verlaten. ,,Hulpdiensten kosten gewoon geld voor de samenleving en als dan zou blijken dat er niets aan de hand is, moeten we natuurlijk wel kijken of iemand verantwoordelijk gesteld dient te worden”, licht de politiewoordvoerder toe.