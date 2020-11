Aanhoudingen bij protest tegen Zwarte Piet

Tegen het eind van het twee uur durende protest in het centrum van de Limburgse stad werd de sfeer grimmig en moest de politie ingrijpen. Vier leden van een groep van zo’n tweehonderd tegendemonstranten zijn daarbij aangehouden. Twee van hen werden volgens de politie gepakt voor mishandeling, een voor belediging en een voor openlijke geweldpleging.

De politie was met groot materieel uitgerukt. Vorige week liep een protest tegen Zwarte Piet in Maastricht volledig uit de hand en moesten de anti-zwarte-Piet demonstranten vluchten. Zo’n duizend tegendemonstranten, voor een belangrijk deel voetbalhooligans, zorgden toen voor grote onrust. Daarom waren er nu tientallen agenten te voet en te paard aanwezig. Ook werden ME’ers achter de hand gehouden.

De gemeente had zaterdag pas een uur van tevoren bekend gemaakt waar de demonstratie zou plaatsvinden. Op die plek, het Museumplein, werden beide groepen strikt van elkaar gescheiden. Ook was de plaats zodanig uitgekozen dat de 150 leden van KOZP snel de plaats konden verlaten en met bussen konden worden afgevoerd.

Voorman Jerry Afriyie van KOZP as ook bij het protest aanwezig. Ⓒ ANP

De vlam sloeg kort voor het einde even in de pan. Er werd een vuurwerkbom afgestoken en een vrouw in een scootmobiel werd door een politiebus omver gereden. De vrouw kwam met de schrik vrij.

De organisatie van KOZP was tevreden over de politie-inzet. Een deelneemster zei dat ze vanuit Haarlem naar Venlo was gekomen juist omdat het eerder in Maastricht zo uit de hand liep. „We hebben het recht op demonstratie. Dat hoort bij de rechtsstaat. Alleen daarom ben ik al helemaal naar Venlo gekomen. Vandaag is gebleken dat we dat recht hebben en dat het wordt beschermd.”