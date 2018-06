Aanrijding met pistool doet wenkbrauwen fronsen

Volgens ’state trooper’ Guy Gill, een lokale autoriteit, zag de bestuurder een zwart object op zich afkomen, dat rondvloog in de lucht. Blijkbaar viel de klap mee. De bestuurder reed gewoon door.

Vervolgens bleek, bij het tankstation, een pistool uit de bumper te steken. De omstandigheden rond het incident zijn nog een mysterie. Of het wapen op de weg is gegooid, is gevallen van een viaduct, of door een andere auto de lucht werd ingeslingerd, is niet duidelijk, zo melden Amerikaanse media.